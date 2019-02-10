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شاهد فى دقيقة.. شروط الحصول على 3 أبقار بالتقسيط من "الزراعة"

الأحد، 10 فبراير 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. شروط الحصول على 3 أبقار بالتقسيط من "الزراعة" أبقار - أرشيفية
كتب ـ عز النوبى
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ينشر"اليوم السابع"، الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على الأبقار العشار المستوردة من واحدة إلى 3 رؤوس تربية منزلية، والتى أعلنت عنها وزارة الزراعة دعما لصغار المزارعين وتفعيلا لعودة القرى المنتجة من خلال مبادرة البنك المركزى بقروض بسيطة، وبالتقسيط على عدة سنوات.

شروط التقدم التى حددتها وزارة الزراعة:

- التقدم بطلب الانضمام إلى المشروع بمقر الوزارة.

- يتضمن الطلب الحيازة سواء فدان أو أكثر.

- تعهد المربى بامتلاك الخبرات برعاية الحيوانات.

- تعهد المربى بالمشاركة فى مبادرة التنمية فى مشاريع توفر الألبان واللحوم الحمراء.

- الالتزام بالضمانات والشروط التى تضعها وزارة الزراعة.

- الالتزام بترقيم وتسجيل وتحصين والتأمين على الحيوانات.

- دفع مقدم 15% بقيمة رأس العجلات العشار لجدية الحجر لدى البنك الممول.

- سداد القرض على 4 سنوات.

الأوراق المطلوبة :

- صورة بطاقة الرقم القومى.

- أن يتراوح سن المتقدم بين 25 عاما ولا يزيد عن 65 عاما.

- عقد ملكية الأرض التى يحوزها.

- صورة بطاقة الرقم القومى للضامن وهو" أحد الأقارب من الدرجة الأولى ".


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وزارة الزراعة

الابقار العشار

الثروة الحيوانية

مبادرة البنك المركزى

اليوم السابع بلس




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