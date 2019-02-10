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سول توقع اتفاقا لزيادة مساهماتها فى دعم القوات الأمريكية

الأحد، 10 فبراير 2019 09:27 ص
سول توقع اتفاقا لزيادة مساهماتها فى دعم القوات الأمريكية رئيس كوريا الجنوبية مون جاى ان
سول (رويترز)
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وقع مسؤولون كوريون جنوبيون عل اتفاق قصير الأجل اليوم الأحد، سيرفع حجم المساهمات التى تقدمها سول من أجل دعم القوات الأمريكية فى شبه الجزيرة الكورية بعد انتهاء اتفاق سابق فى ظل دعوة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتقديم مزيد من الأموال.

ويتعين موافقة البرلمان الكورى الجنوبى على الاتفاق الجديد ولكنه سيرفع مساهمة كوريا الجنوبية إلى 1.03 تريليون وون(890 مليون دولار) من 960 مليار وون فى 2018.

وعلى عكس الاتفاقيات السابقة التى كانت تستمر خمس سنوات من المقرر أن ينتهى هذا الاتفاق خلال سنة واحدة مما قد يجبر الجانبين على العودة إلى طاولة المفاوضات فى غضون شهور.

 


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