سفير الاتحاد الأوروبى: زيادة المخصصات لتمويل باحثى شمال إفريقيا

أكد إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى، أهمية التعاون مع مصر خاصة فى مجال التعليم العالى، موضحا أن هذا يتماشى مع روية مصر 2030، وقرار مصر بتخصيص عام 2019 عاما للتعليم.

وأشار "سوركوش"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأحد، بحضور وزير التعليم العالى بمقر وزارة التعليم العالى، أن الاتحاد الأوروبى يضع أولوية كبيرة لتطوير التعليم الأساسى والتكنولوجى والتعليم الجامعى، مشيرا إلى سعادته بخبر زيادة مخصصات الاتحاد الأوروبى لتمويل باحثين شمال أفريقيا، مشددا على أهمية عقد ملتقى التعليم العالى فى مصر بأبريل القادم وتحت رعاية رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه فرصة كبيرة للجامعات المصرية.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبى؛ أن الاتحاد يعمل مع أفريقيا على عدة مناحى أهمها التصدى للهجرة غير الشرعية، وتشجيع الجامعات المصرية على زيادة برامج "الكريديت" واستكمال الدرسات العليا منُ خلال برنامج " أيراسموس" مؤكدا دعم دول الاتحاد الأوروبى على دفع وتشجيع التعاون الثنائى مع مصر باعتبارها شريك استراتيجى فى المنطقة، وتطلعه لمزيد من التعاون والاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبى فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار، مشيداً بالتعاون مع مصر فى شتى المجالات.