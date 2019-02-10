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سفر وعودة 1025 مصريا وليبيا و 251 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأحد، 10 فبراير 2019 06:31 م
سفر وعودة 1025 مصريا وليبيا و 251 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم البرى
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1025 مصريا وليبيا و251 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
 
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 807 إلى الجانب الليبي، بينهم  247 مصريا و460 ليبيا.
 
 
كما تم إنهاء إجراءات وصول 318 بينهم 288 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و30 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
 
 
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 88 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 163 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

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