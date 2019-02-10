سفارة ألمانيا: مصر أصبحت من أهم القوى الاقتصادية الفاعلة فى المنطقة

كتب إسلام سعيد

قال أوفى جيلين، مستشار أول ورئيس قسم التعاون الاقتصادى بسفارة ألمانيا بالقاهرة أن الابتكار يعد إحدى أهم قاطرات التنمية فى كافة دول العالم وهو توجه متزايد فى القطاعات الإنتاجية والصناعية، مشيراً إلى أن جائزة الابتكار ستسهم فى تحفيز الشباب والمشروعات على النهوض بالأفكار الابداعية والابتكارية وتسويقها وتحويلها إلى مشروعات فعالة تسهم فى تنمية المجتمع.

جاء ذلك خلال الإعلان عن "استراتيجية وجائزة الابتكار" والتى أعدتها وزارة الصناعة بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمى ووكالة التعاون الألمانى"GIZ" واتحاد الصناعات المصرية.

وأضاف جيلين أن العلاقات بين مصر وألمانيا تشهد زخماً كبيراً فى الآونة الأخيرة خاصة فى القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية الأمر الذى ينعكس فى تعاون الحكومة الألمانية ممثلةً فى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) مع الحكومة المصرية فى إطلاق جائزة الابتكار، مشيراً إلى أن مصر أصبحت من أهم القوى الاقتصادية الفاعلة فى المنطقة خاصةً فى مجالات جذب الاستثمارات الأجنبية وتوظيف الشباب وتحفيز الابتكار.

وقال إن الاقتصاد المصرى أصبح أحد أهم الاقتصادات بالمنطقة ويحظى بمكانة إقليمية متميزة، لافتاً إلى حرص الحكومة الألمانية على دعم الاقتصاد المصرى بصفة عامة وتشجيع الابتكار بصفة خاصةً.