سامح شكرى: سد النهضة قضية علمية فنية ولا يجب تسييسها

كتب أيمن رمضان

قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية السودانية وثيقة وتاريخية ومصلحة مشتركة كون الجانبين من دول المصب، وتابع: "التنسيق قائم بيننا وبين الأشقاء فى السودان"، لافتاً إلى أن العلاقة بإثيوبيا قوية أيضاً.

وأضاف وزير الخارجية، خلال حواره برنامج "بالبث المشترك"، مع الإعلاميين خالد أبو بكر، ووائل الإبراشى، أن مصر لا تسعى لأى تعدٍ سواء على الأشقاء فى إثيوبيا أو السودان فيما يتعلق بسد النهضة، وتابع: "هذه قضية فنية علمية لا يجب أن تسيس أو توظف فى شىء آخر".

وفى سياق آخر قال وزير الخارجية، إن مصر بحجمها وقدراتها ورؤيتها قادرة على تحقيق إنجاز فى القارة السمراء، وتدعيم فكرة التواصل والاندماج والاعتماد على القدرات الأفريقية، وتابع: "ذلك لا يتم إلا خلال إرادة سياسية قوية تتخذ إجراءات قوية وملموسة".