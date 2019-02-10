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زوج فى دعوى نشوز: استنزفتنى بوصفات طهى الطعام وعندما اعترضت ضربتنى بالمنشار

الأحد، 10 فبراير 2019 05:26 ص
زوج فى دعوى نشوز: استنزفتنى بوصفات طهى الطعام وعندما اعترضت ضربتنى بالمنشار محكمة الاسرة - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى
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خلافات عنيفة نشبت بين الزوجين "سيد.ع "، و"فايزة.ر"، وصلت إلى قسم شرطة عين شمس، ومحكمة الأسرة بمصر الجديدة، وتنوعت الاتهامات المتبادلة بين ضرب وسرقة، ومنع الزوج من دخول شقته ورؤية أطفاله الثلاثة، وإصابته بيده إثر تعديها عليه بمنشار كهربائى، ما استدعى نقله غارقا فى دمه إلى المستشفي.

وأوضح سيد الذى تدهورت صحته بعد سنوات من العمل الشاق لتوفير متطلبات زوجته التى لا تنتهى:" تسببت فى تدمير منزلنا وأغرقتنى فى الديون بسبب جنونها وتبذيرها وإدمانها مواقع التواصل الاجتماعي وتبديد أموالى على وصفات الطعام الفاشلة وعندما شكوت بعد أن فاض بى الكيل وتحملت كثيرا عنفتني وكادت تفتك بي ولكن إرادة الله أنقذتنى منها".

وأضاف:"عندما أصبحت عاجز عن توفير الأموال أصبت بالجنون وأصبحت المتحكمة في المنزل وكل أموالي تحت تصرفها فكنت أستأذنها إذا أخذت جنيها واحد، تحملت قوة شخصيتها، وتعنيفها لي من أجل أولادي، وفي النهاية تريد هدم كل ما فعلته".

وتابع سيد: "طلبت منى أن أبيع التاكسي الذى أمتلكه بجانب وظيفتي الحكومية، حتى تؤسس مشروع لطهى وتوزيع الأطعمة على الموظفات رغم أنها فاشلة فى عمل البيض ولا تمتلك الخبرة اللازمة، وإلا على أن أطلقها ودفع مبالغ مالية لها وترك شقتى لها.

 

وطالب الزوج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بإثبات نشوز زوجته لتضرره البالغ من إهمالها فى رعاية أسرتهما وتلبية متطلباته وأطفاله وتمكينه من مشاركتها بمسكن الزوجية.

 

 

 


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