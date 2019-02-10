زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب كوريا الجنوبية

سول /أ ش أ/

ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر مدينة "بوهانج" بجنوب شرق كوريا الجنوبية اليوم الأحد.

وقال مسئولون (حسبما نقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية) إن الزلزال وقع فى الساعة 12:53 بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلى لكوريا الجنوبية) على بعد حوالى 50 كيلومترا شمال شرق المدينة الساحلية فى البحر الشرقى وعلى عمق 21 كيلومترا.

وقبل ثوان قليلة ضرب زلزال بقوة 4 درجات المنطقة على بعد 58 كيلومترا شمال شرقى بوهانج ، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت الزلازل قد تسببت فى أى أضرار.