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زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب كوريا الجنوبية

الأحد، 10 فبراير 2019 07:21 ص
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب كوريا الجنوبية مقياس ريختر _ صورة أرشيفية
سول /أ ش أ/
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ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر مدينة "بوهانج" بجنوب شرق كوريا الجنوبية اليوم الأحد.

وقال مسئولون (حسبما نقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية) إن الزلزال وقع فى الساعة 12:53 بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلى لكوريا الجنوبية) على بعد حوالى 50 كيلومترا شمال شرق المدينة الساحلية فى البحر الشرقى وعلى عمق 21 كيلومترا.

وقبل ثوان قليلة ضرب زلزال بقوة 4 درجات المنطقة على بعد 58 كيلومترا شمال شرقى بوهانج ، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت الزلازل قد تسببت فى أى أضرار.

 

 


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