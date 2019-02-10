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رئيس جامعة أسيوط يحث الطلاب على الجد والاجتهاد وممارسة الأنشطة

الأحد، 10 فبراير 2019 10:21 ص
رئيس جامعة أسيوط يحث الطلاب على الجد والاجتهاد وممارسة الأنشطة الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة اسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على جاهزية الجامعة لاستقبال أبنائها من الطلاب بمختلف الكليات مع أول أيام الفصل الدراسى الثانى، مشيرا إلى أنه وجه الإدارات المختصة بمراجعة القاعات الدراسية والمعامل وإجراء أعمال الإصلاح و الصيانة اللازمة لها، مع مراجعة كافة مبانى المدينة الجامعية قبل عودة ابناء الجامعة من الطلاب المغتربين مع بداية استئناف الدراسة.

وقال الجمال، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه سوف يقوم مباشرة بمتابعة العمل والتنسيق مع كافة عمداء الكليات للتأكد من انتظام العملية التعليمية فى أيامها الاولى.

ودعا رئيس جامعة أسيوط الطلاب بالجد والاجتهاد فى الدراسة بما يعمل على تحقيق النجاح والتفوق، مع ضرورة الانخراط فى ممارسة هوايتهم المفضلة والأنشطة الطلابية المتعددة داخل الجامعة.


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