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رئيس جامعة أسيوط: انتظام الدراسة فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى

الأحد، 10 فبراير 2019 02:42 م
رئيس جامعة أسيوط: انتظام الدراسة فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى جانب من الزيارة
أسيوط ـ محمود عجمى
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أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على حرص الجامعة على توفير مناخ تعليمى ملائم لأبنائها من الطلاب فى كافة كليات الجامعة مما يساعدهم على التحصيل والتفوق الدراسى، مشدداً أن إدارة الجامعة تسعى بكامل طاقتها  إلى حل أى شكوى تخص العملية التعليمية أو الدراسة سواء داخل الجامعة أو مع الطلاب المغتربين داخل مبانى المدينة السكنية، داعياً الطلاب إلى التفاعل الإيجابى والانخراط فى كافة الأنشطة الطلابية التى تنظمها الجامعة بمختلف مجالاتها والتى تسهم فى توسيع مداركهم وبناء شخصياتهم.

رئيس جامعة أسيوط ونائبه فى جولة تفقدية لمتابعة بدء أعمال الفصل الدراسي الثاني (2) (1)

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لعدد من كليات الجامعة والتى رافقه فيها الدكتور شحاته غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك لمتابعة انتظام الدراسة فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2018/2019 وذلك بكليات الصيدلة والطب البيطرى والتربية الرياضية.

وأشاد الدكتور طارق الجمال، خلال الجولة بحسن انتظام الطلاب داخل المحاضرات وارتفاع نسب الحضور ، حيث بدأت الجولة بكلية الصيدلة واستقبله الدكتور أحمد محمد عبدالمولى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب حيث تم تفقد عدداً من المدرجات والقاعات الدراسية ،داعياً الطلاب إلى الانتظام فى حضور المحاضرات ومتابعة مهامهم الدراسية أولاً بأول.

رئيس جامعة أسيوط ونائبه فى جولة تفقدية لمتابعة بدء أعمال الفصل الدراسي الثاني (2)

كما توجه الدكتور الجمال إلى مدرجات كلية الطب البيطرى بالمستشفى التعليمى التابعة للكلية وذلك بحضور الدكتور مديحة درويش عميدة الكلية وعدداً من أعضاء هيئة التدريس ، كما تفقد  الدكتور الجمال مركز تدريب جودة اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم ، إلى جنب تفقد بعض أقسام الكلية ، ووعد الطلاب بتوفير وسيلة مواصلات تنقلهم من الكلية إلى المستشفى التعليمى وذلك لتيسير عليهم.

وخلال الجولة تم زيارة  كلية التربية الرياضية وكان فى استقباله الدكتور جمال محمد على عميد الكلية وعدد من وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس ، حيث أشاد الدكتور الجمال بمدى تناغم وانسجام اليوم الاول من الفصل الدراسى الثانى وانضباط الطلاب .

رئيس جامعة أسيوط ونائبه فى جولة تفقدية لمتابعة بدء أعمال الفصل الدراسي الثاني (3)

وفى السياق ذاته أكد الدكتور شحاته غريب شلقامى ان المدينة الجامعية فتحت ابوابها بالامس لاستقبال أكثر من 15 ألف طالب وطالبة من الطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة الجامعية، مضيفاً إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانطلاق العملية التعليمية فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى على نحو يسير ، موضحاً ان ادارة الجامعة لا تألوا جهداً فى متابعة ودعم ورعاية أبنائها من الطلاب وتوفير اجواء دراسية ملائمة لهم تساعدهم على التحصيل الدراسى .

 
رئيس جامعة أسيوط ونائبه فى جولة تفقدية لمتابعة بدء أعمال الفصل الدراسي الثاني (4) (1)

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