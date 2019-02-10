رئيس الوزراء يوقف أتوبيس زيارته لأسوان للاطمئنان على مصابى حادث بالطريق

خلال عودته من تفقد محور كلابشة على النيل، فوجئ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسيارة نقل انقلبت بالكامل على الطريق، وعلى الفور كلف بتوقف الأتوبيس الذى يقله فى الزيارة والوزراء المرافقين ومحافظ أسوان، للاطمئنان على ركاب السيارة.

واتضح أن السيارة انقلبت نظرا لانفجار إطارى السيارة، وطمأن مدبولى سائق السيارة، قائلا: "الحمد لله أنك بخير، وسيتم حالا استدعاء سيارة الإسعاف، للاطمئنان عليك أكثر، كما كلف باستدعاء المرور وونش للمساعدة فى رفع السيارة".