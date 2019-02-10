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رئيس الوزراء: وضع حجر الأساس لمحور دراو بأسوان خلال الأسابيع المقبلة

الأحد، 10 فبراير 2019 03:15 م
رئيس الوزراء: وضع حجر الأساس لمحور دراو بأسوان خلال الأسابيع المقبلة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - أسوان- عبد الله صلاح
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قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء إنه شرف اليوم بزيارته لمحافظة أسوان، وتفقدنا العديد من المشروعات الخدمية، وعدد من المدارس . 
 
وأضاف في تصريحات صحفية بمحافظة أسوان، أن مشروع تطوير مصنع كيما حجم استثماراته يتجاوز 11.6 مليار جنيه، معلنا حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الافتتاح.
 
ولفت إلي أن جولته تضمنت تفقد الأكاديمية العربية للنقل البحرى ، والتي تضمنت الكثير من أبناء أسوان، كما شهد توزيع التابلت وهو مشروع مهم للطلاب 
 
وأوضح أن "نزل الشباب بأسوان"، هو أحد الأماكن المرشحة لإقامة الشباب المشارك بالملتقي العربي الأفريقي مارس المقبل، معلنا وضع حجز الأساس لمحور دراو خلال الأسابيع المقبلة . 
 
وقال إنه سيعقد اجتماعا مع محافظ أسوان، مساء اليوم، لبحث الاستعدادات لملتقي الشباب العربي الأفريقي لمناقشة تجميل المدينة، وتطوير المرافق ومحاور الطرق 
 
 

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