رئيس الوزراء للنواب: أنا عاشق لأسوان

عقب انتهاء جولته الموسعة بمحافظة أسوان، والتى تضمنت متابعة تقديم الخدمات للمواطنين، وموقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسوان، بحضور وزراء التربية والتعليم، والنقل، والشباب، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

وفى مستهل اللقاء رحب رئيس الوزراء بنواب الشعب عن محافظة أسوان، وأكد أنه عاشق لأسوان، لافتاً إلى أن هذه الزيارة هى الأولى له كرئيس وزراء، ولكنه زارها كثيرا خلال توليه حقيبة الإسكان لمتابعة المشروعات المختلفة وفى مقدمتها مدينة أسوان الجديدة.

وأضاف أنه جاء اليوم مع هذه الزمرة من الوزراء، فى هذه الجولة التى بدأت باكراً دون راحة أو توقف، مؤكداً حرصه وأعضاء الحكومة على أن تحقق تلك الزيارات الميدانية أهدافها فى دفع العمل بالمشروعات والخدمات المختلفة، لتعود بالخير على أبناء مصر فى مختلف المحافظات.

واستمع رئيس الوزراء إلى عدد كبير من مطالب نواب الشعب عن محافظة أسوان ومقترحاتهم، ووعدهم ببحثها والعمل على تنفيذها فى ضوء الإمكانات المتاحة.

وقد تقدم نواب أسوان بالتحية للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والتقدير لإتاحة الفرصة لهذا اللقاء للتشاور وتبادل الرؤى بشأن كل ما يخص المواطن الأسوانى، وطرح النواب مطالبهم التى تمركزت فى معظمها حول مطالب رفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما فى عدد من مراكز وقرى المحافظة، إلى جانب النهوض بالخدمات فى مجالات الصحة والتعليم والمرافق.

وطالب أحد النواب بسرعة الانتهاء من محور كلابشة على النيل، فقال رئيس الوزراء: "احنا لسه جايين من هناك، والمحور سينتهى هذا العام، وهيبقى حاجة تفرح".

ودعا رئيس مجلس الوزراء؛ الوزراء إلى الرد على أبرز مداخلات نواب الشعب عن محافظة أسوان، وقد أشار وزير التنمية المحلية إلى أن رئيس الوزراء وجه بتوفير مبلغ 40 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الرصف بالمدينة والمحافظة لتهيئتها ورفع كفاءة الطرق بها فى ضوء استضافة أسوان لملتقى الشباب العربى الأفريقى مارس المقبل.

كما عقب وزير النقل لافتاً إلى تركيز الحكومة على مشروعات الطرق بصعيد مصر، مشيراً فى هذا الخصوص إلى سير العمل بمحور كلابشة الذى يربط الشرق بالغرب ويخدم المواطنين بصورة كبيرة، إلى جانب بدء تنفيذ ازدواج عدد من الطرق منها طريق أسوان برنيس.

وأفاد وزير قطاع الأعمال العام أنه سيتم الشهر القادم التشغيل التجريبى لمصنع كيما الجديد لإنتاج اليوريا، والذى سينطلق بطاقة 1200 طن/يوم، وتم اختيار فريق عالى المستوى للعمل بهذا المشروع فى مختلف التخصصات.

من جانبه أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه إلى جانب زيارته اليوم لمدرستين مع رئيس الوزراء، فقد زار عدداً آخر من المدارس منها مدرسة يابانية وأخرى فندقية، مؤكداً أن مستوى المدارس بأسوان عالٍ من حيث مستوى التعليم، وطاقم التدريس، وكثافة الفصول.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه سيتم بحث الطلبات الخاصة مع محافظ أسوان والنظر فى امكانية تلبيتها، وخاصة تنفيذ ملاعب بالقرى والمراكز، وإقامة ملعب كبير فى مركز نصر النوبة، وهناك برامج مرتبطة بعقد ملتقى الشباب العربى الأفريقى، وسيتم الاعلان عنها قريباً.

كما دعا رئيس الوزراء التنفيذيين فى مجال المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى، إلى الرد على مداخلات نواب أسوان، الذين قاموا بالرد على كل ما طرحه النواب بخصوص الخدمات والمرافق بدوائرهم، وإيضاح الموقف التنفيذى لكل مشروع وما يجرى استكماله بكل مشروع.

من جانبه وجه رئيس الوزراء بالنظر فى تتفيذ محطة المعالجة الثلاثية بجزيرة المنصورية التابعة لمركز دراو بأسوان، وأكد أنه كتب كل طلب، وسيتم بحثها والنظر فى تنفيذها، وأضاف: الصعيد يحظى باهتمام خاص ضمن أولويات أجندة الحكومة، وحريصون على تلبية آمال ومتطلبات أبناء مصر فى الجنوب.