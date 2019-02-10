حملات مكثفة بصحة البحيرة لإعادة الانضباط بالمستشفيات والوحدات الصحية

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة الفساد والإهمال داخل المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية بكافة مراكز المحافظة.

وأضاف أنه تم الدفع بفرق الرقابة والمتابعة للتفتيش على جميع المستشفيات والوحدات الصحية من أجل تحقيق الانضباط ومعرفة مدى تواجد الأطباء فى أماكن عملهم داخل المؤسسات الطبية خاصة بالمناطق النائية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تحقيق الانضباط يهدف فى الأساس إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. لافتا إلى أنه جارى حصر المخالفات فى هذا الشأن وإحالتها إلى الشئون القانونية لاتخاذ شئونها.