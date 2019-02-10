video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 02:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات مكثفة بصحة البحيرة لإعادة الانضباط بالمستشفيات والوحدات الصحية

الأحد، 10 فبراير 2019 01:00 ص
حملات مكثفة بصحة البحيرة لإعادة الانضباط بالمستشفيات والوحدات الصحية الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة الفساد والإهمال داخل المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية بكافة مراكز المحافظة.

وأضاف أنه تم الدفع بفرق الرقابة والمتابعة للتفتيش على جميع المستشفيات والوحدات الصحية من أجل تحقيق الانضباط ومعرفة مدى تواجد الأطباء فى أماكن عملهم داخل المؤسسات الطبية خاصة بالمناطق النائية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تحقيق الانضباط يهدف فى الأساس إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. لافتا إلى أنه جارى حصر المخالفات فى هذا الشأن وإحالتها إلى الشئون القانونية لاتخاذ شئونها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة البحيرة" تطرح مبادرة لترشيد استهلاك المضادات الحيوية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

صحة البحيرة

حملات الانضباط

مستشفيات البحيرة




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة