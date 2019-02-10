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"حماية المستهلك" يطلق غدا قافلة المحافظات من أسيوط لحل مشاكل المواطنين

الأحد، 10 فبراير 2019 05:00 ص
"حماية المستهلك" يطلق غدا قافلة المحافظات من أسيوط لحل مشاكل المواطنين اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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يطلق جهاز حماية المستهلك، غدا الاثنين، مبادرة قافلة المحافظات لحل شكاوى المستهلكين، بالصالة المغطاة، بمحافظة أسيوط، بالتنسيق مع اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط لحل شكاوى المواطنين المتعلقة بالشئون الاستهلاكية.

وكان اللواء الدكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على حل مشاكل المواطنين بسهولة وتذليل أى عقبات تواجهم، وأن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو عبر رقم الواتس آب 01030000602 لتلقى شكاوى المستهلكين بالمحافظات، أو رقم الواتس آب (المواطن رقيب) 01281661880 وأيضا من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز  WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.


جدير بالذكر أن  جهاز حماية المستهلك أطلق مبادرة قافلة المحافظات لحل شكاوى المستهلكين الشهر الماضى بالصالة المغطاة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع المحافظ لحل شكاوى المواطنين.


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راضى عبد المعطى

قافلة المحافظات

أسيوط

مشاكل المواطنين




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