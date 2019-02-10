حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
فيديو.. شاهد شكل ومكونات "تابلت" الصف الأول الثانوى
تابلت وزارة التربية والتعليم
مع عودة الدراسة..
اعرف توقعات حالة الطقس ونصائح الأرصاد لتلاميذ المدارس خلال الـ72 ساعة المقبلة
الطقس
أبقار
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
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