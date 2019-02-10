حسن راتب: معهد القلب القومى يستقبل مليون مريض سنويا.. ومد نشاطه لأفريقيا

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، أن معهد القلب القومى من أكبر الصروح القومية فى الشرق الأوسط ، موضحا أن المعهد يستقبل 3000 مريض يوميا ومليون مريض سنويا ويقوم باجراء 250 عملية يوميا ، لذلك علينا دعم المعهد والوقوف الى جوارة .

وقال الدكتور حسن راتب ، خلال أمسية صالون المحور الثقافى مساء اليوم الأحد ، أن القلب سر من أسرار الكون وتتجلى عظمة الله فى خلقة فى القلب ، مضيفا أن معهد القلب بة أعمال تطوير شاملة تستهدف توفير الخدمة الطبية للمريض على مدار الساعة .

وكان الدكتور حسن راتب ، قام بجولة تفقدية بأقسام معهد القلب التى تم تطويرها على مدار الفترة الماضية ورافقة الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومى للقلب ، حيث أشار راتب ، الى أنه سيتم انشاء فرع لمعهد القلب بالعريش لينتفع بخدماتة أبناء سيناء جميعا ، فضلا عن المساهمة فى انشاء أكبر غرفة انعاش فى العالم بمعهد القلب بطاقة 100 سرير ، ومن المقرر أيضا أن يتم مد نشاط معهد القلب إلى افريقيا"، مضيفا أن المعهد به إمكانات ضخمة تساهم تخفيف الام المرضى.

من جانبه، قال الدكتور جمال شعبان ، عميد معهد القلب القومى ، أن معهد القلب يلقى اهتمام كبير من الرئيس السيسى ، مضيفا أن 75 ٪؜ من عمليات قوائم الانتظار عمليات قلب ، مشيرا الى أن مبادرة 100 مليون صحة ، تستهدف الحد من أسباب الإصابات بأمراض القلب .