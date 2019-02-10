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حساب الرئيس يبرز القمة الثلاثية بين السيسي والبشير وأبى أحمد

الأحد، 10 فبراير 2019 02:46 م
حساب الرئيس يبرز القمة الثلاثية بين السيسي والبشير وأبى أحمد الرئيس السيسى وعمر البشير وأبى أحمد
كتبت ريهام عبد الله
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أبرزت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر تويتر، القمة الثلاثية صباح اليوم الأحد، والتى جمعته بكل من الرئيس السودانى عمر البشير ورئيس الوزراء الأثيوبى أبى أحمد.

وقال الحساب الرسمى للرئيس :"شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بأديس أبابا في قمة ثلاثية مع كل من الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد".

السيسى
الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد فى هذا الصدد أهمية العمل على ضمان اتباع رؤية متوازنة وتعاونية لملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح وأهداف كل دولة من الدول الثلاث، ويحول دون الافتئات على حقوق الأخرى.

و أكد القادة الثلاثة خلال القمة حاجتهم إلى مشاركتهم لرؤية واحدة إزاء مسألة السد، تقوم على أساس اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى الخرطوم، وإعلاء مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث فى إطار المنفعة المشتركة.

 

 


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