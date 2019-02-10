تعرف على مشروعات التعاون بين مصر والدول الإفريقية × 25 معلومة

كتبت أسماء نصار

عملت وزارة الموارد المائية والرى على تنمية وتعزيز علاقاتها الثنائية مع مختلف دول القارة السمراء بشكل عام و دول حوض النيل بشكل خاص، وتوظيف خبراتها وإمكانياتها في دعم هذا التوجه لخدمة الدول الأفريقية الشقيقة فى كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية.

وفى التقرير العالم نرصد مشروعات التعاون الثنائى بين مصر وحوض النيل التى تقوم بتنفيذها وزارة الرى.

1- يتم التعاون مع الدول الأفريقية في المجالات المختلفة خاصة مجالات إدارة الموارد المائية، والبرامج التدريبية للخبراء والأشقاء الأفارقة.

2- تشارك مصر مع شركائها من دول القارة في تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية المشتركة في أحواض الأنهار أو البحيرات عن طريق مجلس وزراء المياه الأفارقة.

3- بدأ التعاون الثنائي مع دول حوض النيل بإنشاء الهيئة الفنية ‏الدائمة المشتركة لمياه النيل مع السودان عام 1960.

4- تقوم مصر بمشروع لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى في أوغندا منذ 1999.

5- ساهم مشروع القضاء على الحشائش في أوغندا فىًالتأثير الايجابى المباشر على مواطني القرى والمدن وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تطهير مخارج البحيرات من الحشائش المائية .

6- ساهمت وزارة الرى في تنمية حركة الملاحة والثروة السمكية باوغندا، و تطوير شواطئ القرى والمدن الكبرى مما أدى إلى ازدهار حركة النقل والبضائع وصيد الأسماك، حيث يمثل الصيد المهنة الاساسية للشعب الأوغندي.

7-قامت وزارة الرى بإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار لتوفير مياه الشرب النقية للمناطق النائية البعيدة عن المصادر المائية فى أوغندا.

8- تم الانتهاء من حفر 75 بئر جوفى لتوفير مياه الشرب للمواطنين في أوغندا .

9- تم ميكنة 2 بئر جوفى لتخفيف العبء على مواطني أوغندا و استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الابار الجوفية .

10- قامت وزارة الرى بحفر 180 بئر جوفى فى كينيا.

11-تم الانتهاء من حفر 60 بئر جوفي فى تنزانيا بالمناطق القاحلة البعيدة عن مصادر المياه.

12- فى السودان تم الانتهاء من 10 أبار جوفية في ولاية دارفور.

13- تم الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا .

14- يجرى الان الاعداد للمرحلة الثانية من مشروع حماية مقاطعة كسيسى الأوغندية.

15- تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لإنشاء سد واو المتعدد الأغراض بجنوب السودان.

16 - تم الانتهاء من تنفيذ 6 محطات مياه شرب جوفية لتوفير مياه نقية لمواطني مدينة جوبا بجنوب السودان .

17- تم الانتهاء من تأهيل عدد من محطات قياس المناسيب والتصرفات لتوفير البيانات الهيدرولوجية لإعداد الدراسات والمشروعات التنموية بجنوب السودان .

18- تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع تعاون جديد وهو مشروع إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار فى جنوب السودان ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع في القريب العاجل.

19- يجرى حاليا تنفيذ مشروعات مختلقة في مجال الموارد المائية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لتعظيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية من حفر الآبار الجوفية وإنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخي.

20- فى مجال التدريب وبناء الدورات حيث تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية في المجالات المتعلقة بالموارد المائية للطلاب الإثيوبيين.

21- تم تقديم منح دراسية لعدد من الطلاب لنيل درجات الدبلومة والماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية.

22- جارٍ التحضير لتنفيذ عدد من اتفاقيات التعاون في مجال الموارد المائية والرى مع دول تنزانيا وكينيا ورواندا وبوروندى وأريتريا للمساهة فى تنمية هذه الدول وتوفير مياه الشرب النقية للاشقاء مواطنى هذه الدول.

23- يجرى حاليا التحضير لعدد من مشروعات الدعم الفنى في كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية والرى مع العديد من دول القارة الافريقية الممتدة من شرق افريقيا الى غربها و الى جنوب القارة للمساهمة في نقل الخبرات المصرية في كافة مجالات المياه و لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة جميعاً.

24- قامت مصر بتحمل تكلفة دراسات ما قبل الجدوى لمشروع الربط الملاحم بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط .

25- يهدف مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، الى ربط الدول الحبيسة بالبحار والموانى العالمية، ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول الافريقية .