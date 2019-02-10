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تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهمى الألمنيوم والاتصالات

الأحد، 10 فبراير 2019 09:40 ص
تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهمى الألمنيوم والاتصالات بورصة البحرين - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.77% خاسرا عدد 10.97 نقطة ليصل إلى مستوى 1407.13 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الصناعة والخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 579 ألف سهم، بقيمة قدرها 204 ألف دينار  بحرينى.
 
وقاد التراجع، قطاع الصناعة بنسبة 70.69% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 7.76%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 4.13% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.66%.
 

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