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تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

الأحد، 10 فبراير 2019 12:04 م
تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات منى فاروق وشيما الحاج-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قررت قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهن بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.

 

فيما كانت والدة منى فاروق تودعها أثناء نقلها بسيارة الترحيلات من محكمة مدينة نصر إلى قسم أول مدينة نصر بقولها "أنا معاكى يا منى" ، وكانت المتهمتان وصلن إلى محكمة مدينة نصر، وأخفين وجههن عن الأنظار. 

 

كانت نيابة أول مدينة نصر، بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، أمرت بحبس شيما ومنى فاروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

البداية كانت بانتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الجنسية تظهر فيه الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج عاريتين تماما ويقمن بممارسة الشذوذ مع أحد الرجال، ونظرا لما تمثله هذة المقاطع من التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، تم تعقب المقاطع والتوصل للممثلتين وإلقاء القبض عليهما.

 


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