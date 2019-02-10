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بدء محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهمة الفساد يوم الثلاثاء

الأحد، 10 فبراير 2019 06:20 ص
بدء محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهمة الفساد يوم الثلاثاء نجيب عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا السابق
كوالالمبور (رويترز)
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تبدأ يوم الثلاثاء، محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق بتهمة الفساد.

ودفع نجيب ببراءته من اتهامات بخيانة الأمانة واستغلال السلطة وغسيل الأموال فيما من المتوقع أن تكون أول محاكمة ضمن محاكمات كثيرة بسبب ما يشتبه بأنه تحايل فى صندوق التنمية الماليزى الحكومى وان.ام.دي.بى .

وتبدأ المحاكمة بعد تسعة أشهر من خسارة نجيب فى انتخابات عامة هيمن عليها استياء الناس بسبب مزاعم بسرقة نحو 4.5 مليار دولار من صندوق وان.ام.دي.بى وتحويل ربعها إلى حساباته الشخصية فى البنوك. وعثرت الشرطة على بضائع بقيمة نحو 300 مليون دولار وأموال سائلة فى عقارات لها صلة بنجيب بعد فترة وجيزة من الانتخابات التى جرت فى مايو 2018.

ولكن مع اقتراب موعد المحاكمة سعى نجيب الذى أكد براءته إلى تغيير صورته بشكل أكبر مصورا نفسه على أنه ضحية حكومة حاقدة برئاسة رئيس الوزراء مهاتير محمد.

ويحاول نجيب أيضا البالغ من العمر 65 عاما رسم صورة له بوصفه صوتا شعبيا للطبقة العاملة ولاسيما أفراد الملايو الذين يشكلون غالبية.

 

 


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