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انطلاق المبادرة الرئاسية "نور حياة" بالإسكندرية لاستهداف 180 ألف طالب

الأحد، 10 فبراير 2019 11:44 ص
انطلاق المبادرة الرئاسية "نور حياة" بالإسكندرية لاستهداف 180 ألف طالب المبادرة الرئاسية نور حياة بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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أطلق الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ، اليوم، الأحد، المبادرة الرئاسية "نور حياة" بمدارس حجر النواتية، تزامنا مع بدء الفصل الدراسى الثانى، بحضور وكيل وزارة الصحة والتعليم، وعدد من نواب البرلمان ورئيس حى شرق.
 
وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية، إلى أن مدة المبادرة 3 سنوات ، ستكون مقسمة على 6 فصول دراسية، وتستهدف الكشف على حوالى 180 ألف تلميذ وتلميذة، موزعين على 235 مدرسة من المدارس الأكثر فقرا بالإسكندرية، لافتا إلى أنه تم إعداد قواعد بيانات عن المدارس وأماكنها، وأعداد الطلاب الذين ستطبق عليهم المبادرة.
 
وقال قنصوة، إنه تم تشكيل قوافل طبية متنقلة تضم نخبة متميزة من أساتذة واستشاري طب العيون، لإجراء الكشف الطبى في المرحلة الأولى للمبادرة  على 30 ألف تلميذ وتلميذة في المدارس الأكثر فقرا بالمحافظة ، خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل من العام الحالي، مشيرا إلى أن الأسبوع الأول من المبادرة ينطلق من مدرسة حجر النواتية، وذلك ضمن خمسة مدارس بإدارة شرق التعليمية وهي المحروسة والباكاتوشى وحجر النواتية وحورس وأبو سليمان، وتستهدف الكشف على 2903 تلاميذ وتلميذات بتلك المدارس، وستبدأ المرحلة الثانية من المبادرة فى يوليو القادم لاستهداف القرى الأكثر فقرا واحتياجا بالإسكندرية.
 
يذكر ان، المبادرة تقام تحت إشراف صندوق تحيا مصر، ومشاركة القوات المسلحة والشرطة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والشركات، وجامعة الإسكندرية متمثلة فى كلية الطب ومستشفيات الجامعة، ومديرية الشئون الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بإجراء الكشف الطبي على تلاميذ المدارس للحد من ضعف وفقدان الإبصار ، وتوفير العلاج لغير القادرين وإعداد أول قاعدة بيانات عن مشكلة ضعف وفقدان الإبصار بمصر، للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها . 
المبادرة الرئاسية نور حياة بالإسكندرية (1)
 

 

المبادرة الرئاسية نور حياة بالإسكندرية (2)
 

 

المبادرة الرئاسية نور حياة بالإسكندرية (3)
 

 

المبادرة الرئاسية نور حياة بالإسكندرية (4)
 

 

المبادرة الرئاسية نور حياة بالإسكندرية (5)
 

 

المبادرة الرئاسية نور حياة بالإسكندرية (6)
 

 

المبادرة الرئاسية نور حياة بالإسكندرية (7)
 

 

المبادرة الرئاسية نور حياة بالإسكندرية (8)
 

 

المبادرة الرئاسية نور حياة بالإسكندرية (9)
 

 

المبادرة الرئاسية نور حياة بالإسكندرية (10)
 

 

المبادرة الرئاسية نور حياة بالإسكندرية (11)
 

 

المبادرة الرئاسية نور حياة بالإسكندرية (12)
 

 

المبادرة الرئاسية نور حياة بالإسكندرية (13)
 

 

المبادرة الرئاسية نور حياة بالإسكندرية (14)
 

 

المبادرة الرئاسية نور حياة بالإسكندرية (15)
 

 

 

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