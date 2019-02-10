انخفاض أسعار سلع استهلاكية خلال يناير أبرزها اللحوم.. تعرف على نسب التراجع

كتبت- هبة حسام

شهدت بعض السلع الاستهلاكية، تراجعاً فى أسعارها خلال شهر يناير 2019، وهو ما ساهم فى تباطؤ وتيرة الارتفاع فى معدل التضخم الشهرى لهذا الشهر، حيث سجل الرقم القياسى العام لأسعار السلع الاستهلاكية لشهر يناير الماضى 298.8 نقطة، مقابل 296.5 نقطة فى ديسمبر 2018، بارتفاع بلغت نسبته 0.8%.

وبحسب النشرة الشهرية للرقم القياسى العام لأسعار السلع الاستهلاكية "التضخم"، الصادرة عن جهاز الإحصاء، تمثلت السلع المتراجعة أسعارها الشهر الماضى، فى الموز واليوسفى واللحوم الحمراء، وطبقا لبيانات النشرة الإحصائية، جاءت نسب التراجع فى أسعار تلك السلع، كالتالى:

- تراجعت أسعار مجموعـة الفاكهة بنسبة 3% لتساهم بمقدار 0.09% فى معدل التغير الشهرى، حيث انخفضت أسعار الموز بنسبة 7.7%، واليوسفى بنسبة 2.5%.



- تراجعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجـن بنسبة 0.2% لتسـاهم بمقدار 0.03% فى معدل التغير الشهرى، حيث انخفضت أسعار مجموعة اللحوم الحمراء الطازجة بنسبة 1.1%.



وكان، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن صباح اليوم الأحد، تراجع معدل التضخم على المستوى السنوى لشهر يناير الماضى، حيث سجل 12.2%، مقابل 17% فى يناير 2018.