اليوم السابع: شمس مصر تضىء مستقبل أفريقيا

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى فى قمة الاتحاد الأفريقى تحت عنوان" شمس مصر تضىء مستقبل أفريقيا.. علم القاهرة يرفرف على مقعد رئيس الاتحاد الأفريقى.. السيسى يقدم "وثيقة بناء القارة الأفريقية".. ثلاثة محاور لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.. تحقيق التكامل الإقليمى وإنشاء منطقة التجارة الحرة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.. العمل الأفريقى المشترك لم يعد اختياراً.. النسخة الأولى من منتدى أسوان خلال عام 2019 ستكون منصة لقادة السياسة والفكر والرأى وصناع السلام.. توسيع آفاق التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لنقل المعرفة وتطوير البنية الأساسية والتكنولوجية.. والتضامن الأفريقى كيان فاعل يستطيع أن يحرك المواقف ويفرض نفسه على الأحداث.. أفريقيا قادرة على إيجاد حلول تصونها من التدخل الخارجى.. لدينا خطة طموحة ل «إسكات البنادق » بكل أرجاء القارة فى 2020 .. وأقول لسيدات أفريقيا: أمامكن الأفق مضيئاً إلى منتهاه و لا يوجد ما يمنعكن من تحقيق آمالكن وترسيخ قيادتكن.
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