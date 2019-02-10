المعمل الكيماوى يقرر مصير عاطل سقط بهيروين فى بولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

يستعد رجال المعمل الكيماوى لفحص كمية من المواد المخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل ببولاق الدكرور، لكتابة تقرير واف عنها وتسليمه للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطه بعدد من تذاكر الهيروين فى بولاق الدكرور، اعترف بحيازتها لترويجها على عملائه.

كشفت تحريات العقيد محمد حامد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تورط العاطل فى ترويج المواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين، ومبلغ وهاتف محمول.

اعترف المتهم بحيازته للمخدرات بغرض الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة ترويجه المواد المخدرة، فتحرر محضر بالواقعة، أحاله العميد سامح الحميلى مدير مكافحة المخدرات بالجيزة إلى النيابة للتحقيق.