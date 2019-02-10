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الفضائح السياسية تعصف بفرجينيا.. مساعى لعزل نائب الحاكم لاتهامه بالاعتداء الجنسى

الأحد، 10 فبراير 2019 01:14 م
الفضائح السياسية تعصف بفرجينيا.. مساعى لعزل نائب الحاكم لاتهامه بالاعتداء الجنسى حاكم ولاية فرجينيا رالف نورثام
كتبت ريم عبد الحميد
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اهتمت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بمسلسل الفضائح الذى يهز ولاية فرجينيا، فبعد الضغوط التى تعرض لها حاكم الولاية رالف نورثام للاستقالة بعدما تبين مشاركته فى أحداث عنصرية، يواجه نائبه جاستن فيرفاكس مطالب بالاستقالة أيضا فى ظل اتهام سيدتين له بالاعتداء الجنسى عليهما.

وقال فى فاكس أمس، السبت، إن لقاءه بالسيدتين كان بموافقة منهما، ودعا السلطات ومن بينها مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بى أى" إلى التحقيق فى الأمر، وذلك بعد ارتفاع الدعوات المطالبة باستقالته من حلفائه السابقين، ومنهم الحزب الديمقراطى فى فرجينيا الذى حاول الابتعاد عن الأمر حتى اتهمت سيدة ثانية فيرفاكس بالاعتداء عليها.

وكان تصريح فيرفاكس أمس هو المرة الأولى التى يطالب فيها وكالة تنفيذ قانون محددة بالتحقيق، وأصر على أن التحقيق المستقل سيبرئه.

وكان بعض السياسيين فى ولاية فرجينيا قد أثاروا احتمالات البدء فى إجراءات العزل ما لم يتقدم فيرفاكس باستقالته. وقال النائب الديمقراطى بالولاية باتريك هوب إن سيقدم مواد العزل يوم الاثنين لو لم يستقل نائب الحاكم، وأشار فى تغريدة له إلى أن عملية العزل هى التحقيق الذى ينبغى إجرائه.

وكان الحزب الديمقراطى فى فرجينيا، قد قال إن الطبيعة الصادقة للمزاعم ضد فيرفاكس تعنى أنه لا يستطيع أن يقوم بمهام عمله.


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