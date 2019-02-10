الصناعة: مصر احتلت المركز 95 فى قائمة الابتكار الصناعى خلال 2018

كتب إسلام سعيد

كشفت المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، أن مصر خطت خطوات كبيرة فى مجال تعزيز الابتكار فى القطاع الصناعى حيث احتلت المركز 95 فى قائمة الابتكار الصناعى وفقا لتقرير الابتكار العالمى لعام 2018، إلى جانب احتلال مصر أيضا المركز 135 فى قائمة الدول التى لديها قدرة على الابتكار.

وقالت خلال إعلان اطلاق استراتيجية وجائزة الابتكار، إن المراكز التكنولوجية التابعة لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار تتوسع فى تقديم خدمات نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتنمية الابتكارات بنطاق أكبر من المنشآت الصناعية المصرية وتشمل خدمات الدعم الفنى وإجراء اختبارات تطوير المنتجات الصناعية وخدمات الحاضنات التكنولوجية لرواد الأعمال المبتكرين لدعمهم فى تنفيذ مشروعات صغيرة ناجحة ومساعدتهم على الوصول إلى منتجات صناعية مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية والترويج لها داخل القطاع الصناعى.

وأضافت حنان الحضرى، أن التقدم لمسابقة الابتكار مفتوح أمام كافة الشركات المصرية من جميع المحافظات وأنه سوف يتم تكريم الشركات المبتكرة الفائزة مع منح منتجاتها علامة "ابتكر" والتى تعد شعارا لتمييز المنتجات المبتكرة.