السياسات المالية والنقدية الحالية وأفق للإصلاح فى ندوة مركز السياسات غدا

كتبت – منى ضياء

يعقد المركز المصرى لدراسات السياسات العامة لقاء حول "السياسات المالية والنقدية الحالية وأفق الإصلاح" غدا الإثنين بمقر المركز، للوقوف على سياسات الدولة المصرية النقدية والمالية الحالية وأثرها على الاقتصاد المصرى.

ويتم خلال الندوة عرض لورقة السياسات "السياسات المالية والنقدية الحالية وأفق للإصلاح" التى طرحها المركز المصرى مؤخراً، بالإضافة لمناقشة خطة الدولة للسياسات المالية والنقدية والبدائل المتاحة، حيث اتخذت الحكومة قرارات بالحد من النفقات وزيادة الإيرادات أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى وعلى حياة الأفراد.

ويتحدث بالندوة كل من أحمد عبد الوهاب مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، والنائبة سيلفيا نبيل عضو مجلس النواب، وإيهاب سمرة الخبير الاقتصادى، وممثل عن وزارة المالية المصرية، وممثل عن البنك المركزى المصرى.