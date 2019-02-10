الرئيس الفنزويلى يأمر بنشر قوات خاصة على حدود بلاده مع كولومبيا

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أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد، بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمر بنشر مئات من عناصر القوات الخاصة الفنزويلية عند الحدود مع كولومبيا، في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وأكدت القناة أن وحدات من القوات الخاصة في الجيش الفنزويلي وصلت مقاطعة "تاتشيرا" الحدودية تلبية لأوامر صادرة من مادورو، مشيرة إلى أن عدد هؤلاء العسكريين يتجاوز 700 شخص.

يشار إلى أن فنزويلا تشهد في الأسابيع الأخيرة أزمة سياسية عميقة على خلفية إعلان رئيس البرلمان خوان جوايدو، الشهر الماضي، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من مادورو، واعتراف بعض الدول بذلك، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.