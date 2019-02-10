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الأحد، 10 فبراير 2019 10:09 م
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الرئيس الفنزويلى يأمر بنشر قوات خاصة على حدود بلاده مع كولومبيا

الأحد، 10 فبراير 2019 09:09 م
الرئيس الفنزويلى يأمر بنشر قوات خاصة على حدود بلاده مع كولومبيا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
أ ش أ
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أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد، بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمر بنشر مئات من عناصر القوات الخاصة الفنزويلية عند الحدود مع كولومبيا، في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

 

وأكدت القناة أن وحدات من القوات الخاصة في الجيش الفنزويلي وصلت مقاطعة "تاتشيرا" الحدودية تلبية لأوامر صادرة من مادورو، مشيرة إلى أن عدد هؤلاء العسكريين يتجاوز 700 شخص.

 

يشار إلى أن فنزويلا تشهد في الأسابيع الأخيرة أزمة سياسية عميقة على خلفية إعلان رئيس البرلمان خوان جوايدو، الشهر الماضي، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من مادورو، واعتراف بعض الدول بذلك، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

 


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