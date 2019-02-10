وأوضحت المصادر - في تصريحات أوردتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن قوات تابعة للمنطقة العسكرية الأولى وبمساندة أجهزة الأمن داهمت مبنى يضم 3 مستودعات وبداخله كمية كبيرة من المواد المخدرة والمتفجرات بمنطقة حضي بمديرية زمخ ومنوخ الصحراوية الحدودية.

وأشارت إلى أنه خلال المداهمة تم القبض على عنصرين وتم ضبط ثمانية أطنان من الحشيش والترامادول، إضافة إلى كمية من متفجرات (تي إن تي) والديناميت وعجينة متفجرة، وأسلحة نوعية ومبالغ مالية مزورة فئة 5 آلاف ريال يمني صادرة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكدت أن التحقيقات متواصلة مع العنصرين المقبوض عليهما لكشف المزيد من التفاصيل عن الجهات التي تقف وراء هذه العملية، ووجهة المخدرات والأسلحة المضبوطة.