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"التعليم" تؤكد: نتابع وصول الكتب للمدارس وتسليمها للطلاب مباشرة

الأحد، 10 فبراير 2019 10:34 ص
"التعليم" تؤكد: نتابع وصول الكتب للمدارس وتسليمها للطلاب مباشرة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود راغب
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك متابعة لموقف الكتب الدراسية تزامنا مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى ودخول قرابة 22 مليون طالب المدارس.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الكميات والإعداد المطلوبة من كتب الفصل الدراسى الثانى تم طباعتها وإرسالها للمديريات والمدارس وهناك متابعات من الإدارات والمديريات لموقف تسليم الكتب للطلاب منذ انطلاق الدراسة.
 
وقالت مصادر مسئولة بالوزارة لـ "اليوم السابع "، إن هناك تكليف لقيادات التربية والتعليم بمتابعة وصول كتب كونكت بلس لطلاب الصفوف الأولى لكون المدارس سوف تتسلمه من دور النشر مباشرة لتخفيف الاعباء المالية.
 
 

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