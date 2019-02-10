التحالف العربى ينفى بشدة تزويد ميليشيات الحوثى والقاعدة بأسلحة أمريكية

الرياض (أ ش أ)

نفى المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد ركن تركى المالكى، المزاعم التي تحدثت حول تزويد التحالف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وتنظيم القاعدة بأسلحة أمريكية.

وأكد المالكى - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد، على التزام دول التحالف بمواجهة ميليشيات الحوثي في اليمن، وإلحاق الهزيمة بها ومواجهة غيرها من الجماعات الإرهابية مثل "داعش" والقاعدة فى شبه الجزيرة العربية الموجودة في اليمن، واصفا فكرة تزويد تلك الجماعات بالأسلحة بـ"غير المنطقية".

يأتى ذلك فيما التقى رئيس اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار في محافظة الحديدة، الجنرال الدنماركى مايكل لوليسجارد، رئيس أركان الجيش اليمني الفريق عبد الله النخعى لتدارس آليات تنفيذ اتفاق سفينة "فوس أبولو" والتأكيد على التزام الشرعية ببنود اتفاقية السويد.

بدوره أكد المتحدث باسم الجيش اليمنى العميد عبده مجلى - خلال الاجتماع - على أنه ملتزم بتطبيق الهدنة، ملمحا باستكمال الحسم العسكري حال واصلت الجماعة الحوثية رفض تنفيذ الانسحاب من الحديدة وتسليم الموانئ الثلاثة.