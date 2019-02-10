البترول: غدا افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى الثالث للبترول إيجبس 2019

كتبت أسماء أمين

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سيفتتح غدا الاثنين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى الثالث للبترول ايجبس 2019 الذى يعقد تحت رعاية الرئيس خلال الفترة من 11- 13 فبراير وبمشاركة عدد من وزراء البترول العرب والأفارقة ومسئولى ورؤساء كبرى المنظمات الدولية والإقليمية والشركات العالمية العاملة فى مجال صناعة البترول.

وأوضح الملا، أن المؤتمر والمعرض الذى ستعقد دورته الثالثة تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط : تلبية احتياجات الغد من الطاقة" قد حظى بنجاح كبير خلال الدورتين السابقتين حيث يعد نافذة مهمة لصناعة البترول والغاز المصرية على العالم لاستعراض النجاحات والخطط والفرص الاستثمارية ويوفر منصة لتبادل المعلومات والرؤى والأفكار حول أهم القضايا المتصلة بالصناعة، لافتا إلى أن قضية ضمان أمن الطاقة والقدرة على توفيرها تأتى فى مقدمة اهتمامات المؤتمر هذا العام لمناقشتها على نطاق واسع بين أطراف الصناعة المختلفة سواء من قطاع البترول أو الشركات العالمية أو المنظمات الدولية والإقليمية.

وأضاف أن الاهتمام الكبير من شركات البترول العالمية بهذا الحدث سواء بالمشاركة والرعاية يعكس مكانة مصر المتميزة على خريطة صناعة البترول والغاز إقليميا ودوليا، وأن تواجد رؤساء الشركات العالمية فى جلسات المؤتمر لعرض الشراكة الناجحة مع قطاع البترول والخطط الاستثمارية الجديدة فى مصر يمثل شهادة ثقة فى نجاح الاقتصاد المصرى وصناعة البترول والغاز ويؤكد أن هناك فرصا لجذب مزيد من الاستثمارات إلى هذه الصناعة خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن الدورة الثالثة للحدث لهذا العام ستشهد ستة جلسات رئيسية تشمل الجلسات الاستراتيجية والتقنية وجلسات أمن الطاقة والمرأة والصحة والسلامة والبيئة والشئون المالية والاستثمار بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مسئولى وخبراء الصناعة و1200 من أعضاء الوفود. ويناقش المؤتمر لأول مرة هذا العام موضوعات التكنولوجيا الرقمية فى مجال الطاقة وتمكين الشباب كما يشارك بالمعرض المصاحب 400 شركة و13 دولة بأجنحة فى المعرض.