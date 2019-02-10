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الأحد، 10 فبراير 2019 10:19 ص
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البترول: تحويل 310 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال 2019-2020

الأحد، 10 فبراير 2019 09:00 ص
البترول: تحويل 310 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال 2019-2020 حقل غاز
أسماء أمين
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كشف مصدر مسئول بالبترول عن تحويل 35 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل الإجمالى إلى 310 آلاف سيارة خلال العام المالى 2019-2020.

وأشار أنه بعد تنفيذ وتشغيل كافة مشروعات تنمية حقول الغاز خلال المرحلة المقبلة سيصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام المالى القادم 2019/2020 إلى ما يقرب من 8 مليارات قدم مكعب غاز يومياً، وتعد هذه الكميات غير المسبوقة نتيجة مباشرة لنجاح استراتيجية الوزارة يدعمها الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهده مصر.

وأكد المصدر أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى ظل الاكتشافات الجديدة، وزيادة الاحتياطات المصرية من الغاز الطبيعيى؛ سيحقق وفورات دولارية كثيرة للدولة وتخفيض فاتورة الدعم الذى تتحمله الدولة.

وأوضح أن برامج العمل التى يتم تنفيذها بآليات جديدة للتوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز حققت نتائج إيجابية فى إطار رؤية القيادة السياسية التى تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك بزيادة معدلات التوصيل للمنازل وإعطاء أولوية للقرى والمدن التى لم يصلها الغاز من قبل، إلى جانب التوسع فى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.


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