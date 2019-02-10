وقال ميميكا - اليوم الأحد في تصريحات على هامش فعاليات الدورة الـ32 للقمة الإفريقية التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" نقلتها إذاعة "شابيلي" الصومالية - "إن الاستثمارات الإضافية التي أوقعها اليوم وقدرها 225 مليون يورو ستساهم في تعزيز خلق فرص العمل والاستقرار في الدول الواقعة في شرق وجنوب القارة الإفريقية إلى جانب دولها المطلة على المحيط الهندي، مما يساعد في الإيفاء بالتزامات الائتلاف الأوروبي-الإفريقي".

وأضافت الشبكة أن ميميكا التقى خلال الزيارة التي يجريها حاليًا في إثيوبيا برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس الاتحاد الإفريقي موسى فكي والرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا.

وأشارت الشبكة إلى أن ميميكا وقع على اتفاقيات دعم إضافية في ظل برامج الدعم الإقليمية المقدمة من الاتحاد الأوروبي مع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) ومجموعة دول شرق إفريقيا، والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد)، ولجنة المحيط الهندي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (ساداك).

يذكر أنه مع توقيع برامج الدعم الإقليمية الأخيرة، بلغت حجم مساعدات الدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي للدول الأفريقية نحو 1490 مليون يورو في الفترة ما بين عامي 2014 وحتى 2020، حيث تستهدف هذه المساعدات الدمج الاقتصادي الإقليمي والأمن الإقليمي، والإدارة الإقليمية للموارد الطبيعية.