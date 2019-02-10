اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

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مصر تتسلم رسميا رئاسة الاتحاد الأفريقى.. وقاعة "نيلسون مانديلا" تنفجر بالتصفيق لكلمة السيسي التاريخية.. والرئيس يؤكد: الإرهاب يظل سرطانا خبيثا فى أجساد الأوطان
الانتهاء من تعديلات قانون الضريبة العقارية قريبا.. ووزير المالية يؤكد: لم ندرس إلغاء إعفاء السكن الخاص
استقرار حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة.. والأرصاد تؤكد انحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية
رسمياً .. الأهلى يربط عمرو السولية بعقد جديد حتى 2022.. والاتحاد الإفريقى لكرة القدم يحسم عودة الإسماعيلى لدورى الأبطال مساء اليوم
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