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الأحد، 10 فبراير 2019 10:17 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 10 فبراير 2019 09:57 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد مصر تتسلم رسميا رئاسة الاتحاد الأفريقى
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.
 
 
 
 
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