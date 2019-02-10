استطلاع: 73% من الفرنسيين يؤيدون إجراء استفتاء حول بعض المواضيع الدستورية

باريس (أ ش أ)

نشر المعهد الفرنسى للرأى العام (إيفوب) استطلاعا قال فيه إن حوالى (73٪) من الفرنسيين يؤيدون إجراء استفتاء فى البلاد حول بعض المواضيع الدستورية، وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلا أن هناك انقسامات حول إجرائه فى 26 مايو المقبل بموعد إجراء الانتخابات الأوروبية.

وقال "إيفوب"- حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد، أن الاستطلاع أفاد برفض 27٪ من الفرنسيين للاستفتاء.

ويفترض أن تتناول أسئلة الاستفتاء مواضيع دستورية مثل خفض عدد البرلمانيين والاعتراف بالبطاقات البيضاء فى الانتخابات، والحد من عدد الولايات النيابية.

وكان رئيس وزراء فرنسا "إدوار فيليب" قد قال فى 4 فبراير الجارى أن مسألة تنظيم استفتاء للخروج من أزمة "السترات الصفراء" فى البلاد لم تحسم بعد، وذلك بعد أن تناقلت وسائل إعلام فرنسية عن مقربين من الرئيس إيمانويل ماكرون أنه يدرس إجراء استفتاء حول عدد من المواضيع الدستورية فى مايو القادم.