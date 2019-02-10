ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى فى اسطنبول إلى 21 شخصا

اسطنبول (رويترز)

قال وزير الداخلية التركى سليمان صويلو لوكالة دمير أورين للأنباء، إن عدد القتلى جراء انهيار مبنى مؤلف من ثمانية طوابق فى اسطنبول ارتفع إلى 21 قتيلا كما أصيب 14 آخرون.

وانهار المبنى الواقع فى حى كارتال فى الجانب الآسيوى من المدينة يوم الأربعاء. ولم يتضح سبب الانهيار.

وقال صويلو فى وقت متأخر أمس السبت "كان ما يقدر بخمسة وثلاثين شخصا فى المبنى وفق المعلومات التى تلقيناها. جرى انتشال 21 جثة من تحت الأنقاض بينها شخص من آسيا الوسطى".

وقال حاكم اسطنبول على يرلى كايا أن المبنى كان يضم 14 شقة سكنية والطوابق الثلاثة العليا فى المبنى كانت مبنية بشكل غير قانونى. وكانت ورشة للمنسوجات تعمل فى مدخل المبنى دون ترخيص.

وتم إخلاء سبعة مبان مجاورة لأسباب تتعلق بالسلامة يوم الخميس. ويحقق الادعاء فى اسطنبول لمعرفة سبب الحادث.

وقال صويلو أن جهود البحث والإنقاذ ستستمر مضيفا أنه تجرى إزالة الأنقاض من الطابق الأول وأن العمل سينتقل إلى الطابق الأرضى.