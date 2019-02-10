أهالى "أولاد صقر" يشكون من تهالك الطريق وحرمانهم من مياه الشرب

أعرب أهالى خمس عزب بمركز أولاد صقر بالشرقية، عن غضبهم بسبب سوء حالة الطريق الرابط بينهم وبين المركز وحرمانهم من مياه الشرب المقطوعة عنهم باستمرار.

يقول على المهدى، أحد الأهالى: إن الطريق المار بتك القرى والعزب والواصل من قرية إبراهيم حسن إلى حنورة ويضم "أباظة، إبراهيم حسن، إبراهيم محمد، موسى، العيسة، حنورة" لمسافة أربعة كيلو من أصل 7 كيلو طول الطريق من "أولاد صقر إلى صان الحجر"، متهالك وترابى ما يسبب الحوادث المستمرة خاصة فى موسم هطول الأمطار.

وناشد الأهالى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بسرعة رصف الطريق حفاظا على أراوحهم، وتوفير مياه الشرب.