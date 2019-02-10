أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 10 - 2 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 10-2-2018.



إيقاف تداول 5 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى شارم دريمز للاستثمار السياحى، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ايديتا للصناعات الغذائية، العربية للصناعات الهندسية، البنك المصرى لتنمية الصادرات.

البورصة تربح 1.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 818.841 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 153 مليون ورقة مالية بقيمة 757جنيه، عبر تنفيذ 25.4 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 80.86% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.94%، والعرب على 9.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.96%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت مليون جنيه، 39.9 مليون جنيه، 32.99 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 73.5 مليون جنيه، 4.97 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 14763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2387 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 18714 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليغلق عند 694 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1756 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 62 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- شارم دريمز للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 4.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.37%

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 13.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.62%

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 125.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.22%

- البنك المصرى لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 10.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.09%

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 11.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.82%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 6.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.56%

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 2.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%

- المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر إغلاق 8.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.67%

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 52.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.81%

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 15.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.74%