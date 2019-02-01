صدام والنميرى يجمعان 5 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل بالخارج بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وجمعهما 5 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام "صدام.ع.ع" حاصل على دبلوم صنايع " يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، وشقيقه "النميرى.ى" عامل ومقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى من خلال حوالات بريدية، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشأة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة مالية، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وجمع 5 ملايين جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى، وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.