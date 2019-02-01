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السيطرة على مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة بالصف

الجمعة، 01 فبراير 2019 04:37 م
السيطرة على مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة بالصف مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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سيطرت مديرية أمن الجيزة على مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص من عائلتين بالصف، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عدد من الأشخاص بالصف، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين أفراد من عائلتين بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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