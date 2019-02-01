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"الداخلية" تضبط المتهمين بسرقة 173 ألف جنيه بكفر الشيخ

الجمعة، 01 فبراير 2019 03:51 م
"الداخلية" تضبط المتهمين بسرقة 173 ألف جنيه بكفر الشيخ اجهزة الأمن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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فى استجابة سريعة لبلاغ أمين مخزن بسرقة 173 ألف جنيه منه بالإكراه، نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ وقطاع الأمن العام فى تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وتعيد المبلغ المالى المستولى عليه.

تلقى قسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ بلاغا من المواطن "السعيد . ع " أمين مخزن بشركة بسكويت ومُقيم بدائرة القسم، بأنه حال توجهه إلى مخزن الشركة عمله بدائرة القسم ، وبحوزته مبلغ مالى قدره (173 ألف جنيه ) فوجئ بقيام مجهول بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بعصا فأصابه بجرح قطعى، واستولى منه على المبلغ المالى وفر هارباً .

وعلى  الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "أحمد . د . ع - عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس شهرين فى قضية تبديد، و"أشرف . ى . م" مندوب مبيعات بذات الشركة ومُقيمان بدائرة مركز شرطة دسوق.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وقرر المتهم الثانى أنه نظراً لعمله بذات الشركة عمل المجنى عليه وعلمه بحيازته للمبلغ المالى فاستعان بالأول وقاما بإرتكاب الواقعة، وأرشد المتهم الثانى عن المبلغ المالى المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 

 


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