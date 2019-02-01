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إصابة 5 أشخاص بينهم أطفال فى انقلاب توك توك شمال بنى سويف

الجمعة، 01 فبراير 2019 11:48 م
إصابة 5 أشخاص بينهم أطفال فى انقلاب توك توك شمال بنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى
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أصيب 5 أشخاص بينهم أطفال وعجوز، فى انقلاب توك توك على الطريق الزراعى شمال بنى سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزى وبنى سويف العام.

 

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف إخطارًا، اليوم، من العميد طه الدرباشى مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد انقلاب مركبة توك توك على طريق القاهرة أسيوط الزراعى أمام مركز الواسطى ببنى سويف، ونتج عن الحادث إصابة كل من محمود رجب أحمد 17 سنة، جرح بالقدم اليمنى، معاذ ناصر احمد 12، جروح متفرقة بالوجه، سامى فاروق محمد 14 سنة، كدمات بالجسم تم تحويلهم إلى مستشفى الواسطى المركزى لتلقى الخدمة الطبية اللازمة، بالإضافة إلى كل من: مريم عبد العزيز أحمد 13 سنة، جروح بالرأس وكسر بقاع الجمجمة، ومديحة ذكى سليمان 60 سنة، جروح بالوجه وارتجاج بالمخ، تم تحويلهما إلى مستشفى بنى سويف العام لخطورة حالتيهما .


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