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مصممون يبتكرون مرحاضا يدفع الناس لمغادرة الحمام خلال 5 دقائق

الخميس، 19 ديسمبر 2019 02:01 ص
مصممون يبتكرون مرحاضا يدفع الناس لمغادرة الحمام خلال 5 دقائق مرحاض
وكالات الأنباء

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ابتكر مصممون، مرحاضا جديدا يدفع الناس إلى مغادرة الحمام خلال 5 دقائق، بهدف عدم إضاعة الوقت داخل دورة المياه. وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء.

 

واعتمد المصممون على جعل المرحاض مائلا بزاوية 13 درجة، ليكون غير مريح وغير ضار في ذات الوقت نفسه.

درجة ميل المرحاض، تزيد الضغط على الأرجل بشكل مشابه لحركة القرفصاء.

 

وأشار صناع المرحاض، إلى أنه سيتم طرحه في الأسواق بتكلفة تتراوح ما بين 150 إلى 500 جنيه إسترليني.

 

ويسعى صانعو المرحاض لاستهداف المكاتب وأماكن العمل، بهدف تقليل فترات مكوثهم في دورات المياه، بهدف تحسين الإنتاجية.

 

وأوضح أن المرحاض المبتكر يوفر فوائد صحية، من خلال تحسين الوضعية وقضاء وقت أقل في الجلوس على المرحاض.

 

وكشفت دراسات طبية أن استخدام المرحاض التقليدي، يمكن أن يؤدي لتضخم البواسير وضعف عضلات الحوض.

 

 


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الحمام

البواسير

عضلات الحوض

دورة المياه

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