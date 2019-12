مصممون يبتكرون مرحاضا يدفع الناس لمغادرة الحمام خلال 5 دقائق

ابتكر مصممون، مرحاضا جديدا يدفع الناس إلى مغادرة الحمام خلال 5 دقائق، بهدف عدم إضاعة الوقت داخل دورة المياه. وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء.

واعتمد المصممون على جعل المرحاض مائلا بزاوية 13 درجة، ليكون غير مريح وغير ضار في ذات الوقت نفسه.

BREAKING NEWS: Say goodbye to comfort breaks! New downward-tilting toilets are designed to become unbearable to sit on after five minutes. They say the main benefit is to employees in improved employee productivity. pic.twitter.com/lfDbeXJdCX