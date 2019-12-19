مصممون يبتكرون مرحاضا يدفع الناس لمغادرة الحمام خلال 5 دقائق

وكالات الأنباء

ابتكر مصممون، مرحاضا جديدا يدفع الناس إلى مغادرة الحمام خلال 5 دقائق، بهدف عدم إضاعة الوقت داخل دورة المياه. وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء.

واعتمد المصممون على جعل المرحاض مائلا بزاوية 13 درجة، ليكون غير مريح وغير ضار في ذات الوقت نفسه.

BREAKING NEWS: Say goodbye to comfort breaks! New downward-tilting toilets are designed to become unbearable to sit on after five minutes. They say the main benefit is to employees in improved employee productivity. pic.twitter.com/lfDbeXJdCX — Dave Vescio (@DaveVescio) December 17, 2019

درجة ميل المرحاض، تزيد الضغط على الأرجل بشكل مشابه لحركة القرفصاء.

وأشار صناع المرحاض، إلى أنه سيتم طرحه في الأسواق بتكلفة تتراوح ما بين 150 إلى 500 جنيه إسترليني.

ويسعى صانعو المرحاض لاستهداف المكاتب وأماكن العمل، بهدف تقليل فترات مكوثهم في دورات المياه، بهدف تحسين الإنتاجية.

وأوضح أن المرحاض المبتكر يوفر فوائد صحية، من خلال تحسين الوضعية وقضاء وقت أقل في الجلوس على المرحاض.

وكشفت دراسات طبية أن استخدام المرحاض التقليدي، يمكن أن يؤدي لتضخم البواسير وضعف عضلات الحوض.