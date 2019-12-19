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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 19/12/2019 بمحافظات مصر

الخميس، 19 ديسمبر 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 19/12/2019 بمحافظات مصر حالة الطقس
كتب – محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 11 22
شبين الكوم 11 21
طنطا 11 21
دمنهور 11 20
الإسكندرية 11 21
بلطيم 11 20
مطروح 12 19
السلوم 11 20
سيوة 09 19
بورسعيد 14 21
دمياط 16 21
الزقازيق 12 21
الاسماعيلية 10 22
السويس 10 21
العريش 11 20
رفح 10 20
رأس سدر 12 23
نخل 01 20
نويبع 15 22
طابا 08 21
كاترين 01 15
الطور 13 24
شرم الشيخ 16 24
الغردقة 14 25
مرسى علم 16 25
الفيوم 10 22
بنى سويف 10 22
المنيا 09 22
أسيوط 08 21
سوهاج 09 22
قنا 09 24
الأقصر 09 25
أسوان 11 26
أبوسمبل 14 25
الوادى الجديد 11 24
شلاتين 18 25
ابو رماد 17 24
حلايب 19 24
رأس حدربة 19 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 22 30
المدينة 10 22
الرياض 07 16
المنامة 18 20
أبوظبى 18 24
الدوحة 17 21
الكويت 08 20
دمشق - 02 16
بيروت 15 21
عمان 03 15
القدس 06 16
غزة 10 21
بغداد 07 19
مسقط 21 26
صنعاء 05 21
الخرطوم 17 30
طرابلس 11 20
تونس 10 18
الجزائر 11 17
الرباط 14 20
نواكشوط 17 29

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة - 02 13
اسطنبول 07 15
اسلام اباد 05 18
نيودلهى 02 20
جاكرتا 24 31
بكين - 08 03
كوالالمبور 24 32
طوكيو 06 10
أثينا 13 18
روما 08 15
باريس 10 05
مدريد 10 14
برلين 05 10
لندن 08 12
مونتريال -16 -12
موسكو - 1 04
نيويورك -06 03
واشنطن -06 01


 



 


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