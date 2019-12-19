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تعرف على تطور أساليب صيانة خطوط نقل الكهرباء × 8 معلومات

الخميس، 19 ديسمبر 2019 02:00 ص
تعرف على تطور أساليب صيانة خطوط نقل الكهرباء × 8 معلومات المهندسة صباح مشالى رئيس شركة نقل الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى فى تطوير أساليب وتقنيات فحص وصيانة مهمات الخطوط الهوائية لزيادة وتحسين اعتمادية الشبكة ورفع كفاءتها، وكذلك الاستغلال الامثل للعاملين ورفع كفاءتهم بالرغم من التوسع الحالى بالشبكة الكهربائية و ثبات أعداد العاملين ، حيث يتم الآتى : ـ
 
1- توفير أجهزة حديثة للتصوير الحرارى للموصلات ووصلاتها. 
 
2- استخدام أطباق عازلات مطاطية فى المناطق التى يصعب تنظيفها وصيانتها أو المناطق شديدة التلوث طبقاً لخريطة التلوث.
3- التوسع فى استخدام الغسيل الميكانيكى تحت الجهد.
 
4- التخطيط الجيد لعمليات النظافة والصيانة مع مراجعة وتحديث إجراءات العمل سواء للنظافة أو الصيانة.
 
5- تحديث خرائط التلوث ومتابعة مصادر التلوث الجديدة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تأثيره على مهمات الشبكة.
6- قيام العاملين بقطاع الجودة بمراجعة أعمال الصيانة الدورية لتلافى أسباب تأخير تنفيذ هذه البرامج مع التأكيد على جودة إنجاز برامج الصيانة والعمل على تحديث البرامج بما يتفق مع ظروف تشغيل الشبكة.
 
7- إستخدام الطائرات فى الغسيل الميكانيكى للخطوط ذات الجهد الفائق للحفاظ على نظافتها وتقليل فترات الانقطاعات التى قد تسبب عدم الاستقرار فى تشغيل الشبكة القومية مع الاستفادة من الطائرات فى اكتشاف الأعطال الأتية ( النقاط الساخنة - الموصلات المقطوعة - الملحقات المكسورة - التصوير الحرارى للأماكن الوعرة ).
 
8- إستخدام أحدث المعدات والادوات والتكنولوجيات الحديثة فى أعمال التركيبات دون فصل للتيار الكهربائي والتي تطلب عمالة فائقة الإحترافية حيث تم بالتعاون مع شركة STATE GRID إنشاء برج بإرتفاع 110 متر لتحقيق مسافة الأمان أثناء عبور خطوط نقل الكهرباء العامله بالمنطقه والذي يقع علي مسافة 40 متر فقط من برج قدرة 500 ك ف ضمن تعديل مسار مشروع إنشاء الخط الكهربائي الهوائي 500 ك ف زهراء المعادي _العاصمه الإدارية الجديدة بطول 30 كم وبعدد أبراج 85 برج وتم تحميله بالشبكة القومية فى مايو الماضى، وتم العمل علي المسار الجديد بطول 2,6 كم وعدد 9 أبراج حيث بدء العمل بنهاية شهر اكتوبر الماضي ، ثم لإجراء شد الموصلات ولتقليل زمن فصل التيار تم إستخدام تكنولوجيا حديثة لسرعة إنجاز هذا العمل مع إجراء تفكيك للأبراج التي تم تغيرها ونجاح تنفيذ هذه الاعمال بإتباع معايير الأمن والسلامه المهنيه بإحترافيه عاليه ومن ثم تم دخول هذا التعديل ضمن الخط للشبكة القومية مرة أخري يوم 22 نوفمبر الماضي.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

صباح مشالى

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