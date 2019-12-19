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الأوقاف تطلق برنامج رعاية الطلاب الموهوبين لألف طالب

الخميس، 19 ديسمبر 2019 12:51 ص
الأوقاف تطلق برنامج رعاية الطلاب الموهوبين لألف طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق برنامج رعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين علميًّا، وبخاصة أبناء الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بصرف مبلغ 500 جنيه شهريًّا من بداية العام الدراسى أو بداية التسجيل إذا تمت أثناء العام الدراسى إلى نهاية الامتحانات لكل طالب يتقدم من أبناء الأسر الأولى بالرعاية من الحاصلين على تقدير ممتاز بأى من الجامعات المصرية.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه إيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية العلم في بناء الدول، واستكمالاً لمسيرة وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع فى مختلف المجالات، وفى ضوء تمكن الوزارة من تحسين مواردها الذاتية، وكذلك المقيدين بالفرقة الأولى من أوائل الجمهورية، وكل الطلاب الحاصلين على جوائز دولية أو الفائزين فى مسابقات دولية نتيجة ما قدموه من ابتكارات أو مشاركات رسمية، وذلك لألف طالب كل عام.

وتابع جمعة: "كما ستقوم الوزارة بعمل رحلات تثقيفيَّة لهؤلاء الطلاب للوقوف على عظمة الحضارة المصرية في مختلف المجالات، ومن أهمها الرحلات والدورات التثقيفية التي تعقدها الوزارة بمعسكر أبى بكر الصديق التابع للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف بمدينة الإسكندرية للراغبين منهم".

 


الأوقاف

وزارة الأوقاف

الطلاب الموهوبين

دورات للطلاب

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