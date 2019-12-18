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5 مليارات يورو صفقات مستقبلية بين القاهرة وباريس.. و2 مليار دولار تبادل تجارى

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:47 م
5 مليارات يورو صفقات مستقبلية بين القاهرة وباريس.. و2 مليار دولار تبادل تجارى السفير ستيفان روماتيه سفير الجمهورية الفرنسية
كتب: أحمد مصطفى - رحاب نبيل

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قال السفير ستيفان روماتيه فرنسا  لدى مصر، موسم السياحة الحالي سيشهد طفرة ملحوطة وزيادة في عدد السائحين الفرنسيين لمصر.
 
وأضاف السفير الفرنسي خلال مؤتمر صحفي، أن أعلى عدد سياح فرنسيين لمصر عام 2010 وبلغ مليون سائح فرنسي، وانخفض لـ 100 ألف عامي 2012 و 2013، ونتوقع أن يصل لـ 700 ألف خلال 2019 ونتوقع قفزة كبيرة خلال 2020.
 
وأشار السفير، إلى اجتماعه مع مسئولي السياحة بالقاهرة وأبلغناهم أن هناك طلب كبير علي زيارة المدن السياحية المصرية وأصبح هناك ثقة كبيرة بسبب الاستقرار السياسي وتنوع المنتج السياحى.
 
وأضاف السفير الفرنسي بالقاهرة، هناك حجم تبادل تجاري بين البدين بلغ 2 مليار دولار في العام، كما هناك صفقات مستقبلية بين البلدين تبلغ 5 مليارات يورو ، ومصر هي المكان الملائم للاستثمار في الوقت الحالي.
 

السفير الفرنسي

السائحين

السياحة المصرية

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